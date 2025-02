Ilfattoquotidiano.it - “Stress estremo post cancro per la principessa Kate Middleton. Non potrà accompagnare William nei prossimi Royal Tour”: il bollettino medico è impietoso

Re Carlo III, l’instancabile, nonostante l’Inghilterra sia stretta nella morsa del gelo da giorni, non ha cancellato alcun appuntamento pubblico dalla sua agenda, sempre fittissima, anche se qualcuno osserva che qualcosa in realtà manca. Nel Regno Unito, queste sono giornate di vacanza, si tratta di half term, ovvero, scuole chiuse e bambini a casa. Questi sono anche i giorni nei quali la famiglia reale, quella del cerchio magico destinato alla successione, trascorre il suo tempo insieme nella tenuta di nonno Carlo.Di solito si organizzano giochi all’aria aperta a Sandringham e si trascorrono le serate in compagnia. Il rituale lo scorso anno è stato interrotto quando sia Carlo III che lahanno ricevuto la tragica diagnosi che ha lasciato il mondo attonito.Oggi,può dirsi “libera dal”, così come ha spiegato in un video diffuso lo scorso settembre, mentre re Carlo prosegue la sua marcia tenendosi stretto il trono senza dare aggiornamenti, ma mostrandosi resiliente e determinato.