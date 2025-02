Ilrestodelcarlino.it - Strapotere Vuelle, Cento spazzata via

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sella 76 CarpegnaProsciutto 97 SELLA : Devoe 14, Tamani 3, Ramponi ne, Tanfoglio 3, Berdini 4, Delfino 8, Moretti, Graziani, Davis IV 22, Benvenuti 17, Nobile 5. All. Di Paolantonio. CARPEGNA PROSCIUTTO: Cornis, Petrovic 11, Maretto 6, Imbrò 7, De Laurentiis 10, King 10, Bucarelli 16, Lombardi 11, Zanotti 3, Ahmad 23. All. Leka. Arbitri: Almerigogna, Martellosio, Pecorella. Note - Parziali: 29-23,45-48, 59-74. Tiri liberi:14/22, Pesaro 21/26. Tiri da 3 punti:6/23, Pesaro 12/28. Rimbalzi:28, Pesaro 35. Fallo antisportivo a Davis. Una dimostrazione di potenza. Inizio soft, al riposo davanti con un filo di gas, ripresa da dominatori, con Leka che non vuole infierire e chiede di fermare l’ultimo attacco che poteva valere quota 100. contro. E’ la 13ª vittoria nelle ultime 15 partite e la risalita in classifica, complici le gare non disputate in questo 28° turno, si fa davvero imperiosa, con Pesaro quinta.