Strage del 2 agosto a Bologna | Bellini fa ricorso in Cassazione dopo l’ergastolo

Reggio Emilia, 20 febbraio 2025 – I legali dell’ex esponente reggiano di Avanguardia nazionale Paolo, condannato alin primo e secondo grado per concorso nelladel 21980 alla stazione di, hanno depositato ilinper chiedere “l’annullamento, con o senza rinvio”, della sentenza pronunciata lo scorso 8 luglio dai giudici della Corte d’Assise d’appello bolognese. Nelle quasi 200 pagine del, depositato lunedì, gli avvocati Antonio Capitella e Manfredo Fiormonti mettono in fila 18 motivi per i quali, secondo loro, ladovrebbe annullare la sentenza che ha confermato la condanna aldel loro assistito, che attualmente si trova in carcere a Cagliari. Tra gli elementi che secondo Capitella e Fiormonti denoterebbero la contraddittorietà e l’illogicità delle motivazioni della sentenza d’appello, depositate ai primi di gennaio e che ricalcano, sostanzialmente, quelle della sentenza di primo grado, c’è, ad esempio, il rigetto della richiesta di citare nuovamente come testimone la nipote di Paolo, Daniela.