Strade sconnesse e voragini a Porto d’Ascoli

Quanto tempo occorre per rimettere in sesto gli asfalti di? È quanto chiede Andrea Traini all’amministrazione comunale: il consigliere meloniano, ancora una volta, focalizza l’attenzione sulla riqualificazione da attuare nelle latitudini sud della città. Una zona che viene dipinta come la ‘Cenerentola’ di San Benedetto. "Quello legato alla manutenzione delle– afferma Traini - è un problema atavico ma mai, come in questi ultimi anni, si sono viste tantedissestate nella nostra città e, più in particolare, nella zona sud". In un recente tour, il consigliere ha avuto modo di notare diversi ammaloramenti: buche e crepe che di certo non rendono agevole il transito su qualsiasi mezzo. "Basta farsi un giro per alcune vie di– continua Traini - per rendersi conto del totale stato di abbandono in cui versano alcune delleprincipali, tra cui via Pasubio, via Piave, via IV Novembre, via Esino, via Musone, via Carso, via Di Vittorio o via Monte Cristallo, solo per citarne alcune".