Strade inesplorate

Il diretto interessato si sarà sentito lusingato ma allo stesso tempo avrà toccato tutto quel che poteva toccare, considerato che di solito si entra nel Pantheon degli stradari, e di Google Maps, solo da morti. Il giornalista Enrico Mentana s'è visto erroneamente dedicare una via di Viadana, nel Mantovano, dove chi ha realizzato la targa l'ha confuso con la città della famosa battaglia risorgimentale del 1867, tappa lungo il cammino che porterà tre anni dopo alla presa di Roma e alla sua proclamazione a capitale del Regno d'Italia. Non contenti, sempre a Viadana via Bugno, termine dialettale che indica lo stagno, è diventata via Gianni Bugno in onore del campione di ciclismo, che immaginiamo pure lui impegnato in scongiuri e toccate di ogni genere. Leitaliane sono ricche di svarioni, dalla via dedicata a " po' " (un fiume un po' sconosciuto) a Guglielmo Marconi "inventore della radiografia" (a Ravenna), a Kennedy - il presidente Usa assassinato a Dallas - storpiato in Kennedi.