Strada chiusa su Google, il primo cittadino pronto alla denuncia

Si attende ancora lada presentare ai Carabinieri per le informazioni errate fornite il 16 febbraio daMaps riguardoviabilità principale di Lama Mocogno. A prendere in mano la situazione fin da subito è stato ilArnaldo Ricchi, che ha promesso che avrebbe sportocontro ignoti per segnalare coloro che hanno causato disagi al traffico nel weekend. Attraverso una segnalazione errata il navigatore induceva infatti visitatori e local a compiere una deviazione dato che via Ragazzi del 99, lache dSantona porta al Centro fondo delle Piane di Mocogno, risultava, su internet, bloccata. Questo non ha fatto altro che mettere in difficoltà i numerosi turisti che nel weekend si stavano recando sulle piste. Domenica, infatti, c’era molta affluenza verso gli impianti sciistici delle Piane, complice il bel tempo dopo la neve.