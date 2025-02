Liberoquotidiano.it - "Sto telefonando". Schlein-Franceschini, nervi tesi: come li beccano sulle scale a Montecitorio

Leggi su Liberoquotidiano.it

dentro al Pd. Si dice che Ellye Dariosiano ai ferri corti, intenti ad accaparrarsi l'alleanza di Andrea Orlando e della sua corrente.di, scrive Carmelo Caruso in un ricco retroscena sul Foglio, la segretaria e l'ex dominus del Partito democratico sono stati protagonisti di un siparietto illuminante, a suo modo. Dopo averlo scacciato con un poco garbato "sono al telefono", Elly ha avvicinato nuovamente Dario, scusandosi con gli altri presenti: "Dobbiamo ragionare di politica estera". Ma "quando nel Pd dicono 'politica estera' significa che stanno per parlare delle prossime liste elettorali e di listino bloccato - scrive Caruso -. Quando usano la frase 'bisogna tutelarsi per la notte delle liste' sembra che parlino del viaggio al temine della notte di Celine, un'esperienza totale, un sabba".