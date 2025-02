Quifinanza.it - Stipendi netti, male l’Italia tra i Paesi Ocse: crolla il potere d’acquisto

In Italia glisono inferiori rispetto alla media deieconomicamente sviluppati. A riferirlo in maniera molto chiara è la mappa interattiva dell’Eurostat (Ufficio statistico Ue) che ha parametrato gli incassi dei lavoratori con ildegli stessi su beni e servizi. Il risultato perè che sempre più cittadini, specie i più giovani, si formano nel Paese per poi andare a lavorare all’estero attratti da condizioni di vita migliori.GliItaliani sempre più bassiIl parametro utilizzato da Eurostat per il suo studio è il Purchasing Power Standard (PPS), ovvero l’unità di misura che permette il confronto tra ildei diversi. Il rapporto, come detto, non rende onore al, che si colloca ultima tra le grandi economie, dietro Francia, Germania e Spagna e 19esima nella classifica generale composta da 34