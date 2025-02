Universalmovies.it - Stick | Owen Wilson è un ex-giocatore di golf nella serie Apple TV+

Leggi su Universalmovies.it

TV+ ha condiviso quest’oggi la prima immagine di, lacomedy prodotta ed interpretata da.In arrivo in piattaforma dal 4 giugno con i primi tre episodi dei dieci totali, seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 23 luglio, la nuovavedenel ruolo di un ex-diprofessionista, la cui carriera è deragliata prematuramente 20 anni fa. Dopo il fallimento del suo matrimonio e il licenziamento dal suo lavoro in un negozio di articoli sportivi dell’Indiana, l’uomo punta tutto su un diciassettenne problematico di nome Santi (Peter Dager). “” è descritta come una commedia sincera e piacevole su una famiglia ritrovata e sulle sue relazioni, ambientata nel mondo delcome non è mai stato mostrato prima.Oltre ai già citatie Dager, il cast comprende Marc Maron, Mariana Treviño, Lilli Kay, Judy Greer e Timothy Olyphant, e vede la partecipazione di superstar delcome Collin Morikawa, Keegan Bradley, Max Homa, Wyndam Clark e altri.