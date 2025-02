Cityrumors.it - Stiamo troppo al cellulare? Uno studio spiega perché stiamo meglio senza

Leggi su Cityrumors.it

Unocondotto da alcuni scienziati ha svelato il motivo per cui staccandoci dal nostropossiamo essere più feliciQuante volte da genitori diciamo ai nostri figli di staccarsi dai cellularifa male usarli? Quante volte da figli sentiamo dirci la stessa cosa ma non ne comprendiamo il motivo? Lo sviluppo tecnologico è stato ed è sicuramente fondamentale, come lo è anche l’introduzione delnelle nostre vite.al? Uno– Cityrumors.itQuesto diabolico apparecchio, in realtà è un mezzo potentissimo che ha cambiato radicalmente la società e lo ha fatto in positivo, facilitando la vita di tutti i giorni. Come per ogni cosa, però, anche qui c’è un prezzo che va pagato. Tanto bello, quanto importante: come tutti gli apparecchi tecnologici anche ilcausa dipendenza.