Ilpiacenza.it - «Stiamo diventando un “incarichificio”, è l’assalto alla diligenza»

Leggi su Ilpiacenza.it

Passa in commissione la variazione di bilancio che vede al centro la rinegoziazione del mutuo per il Polisportivo. A tenere banco, però, sono alcune annotazioni sul gettito Irpef in più che il Comune conterà di incassare, rispetto alle previsioni, e alle scelte della Giunta Tarasconi. La.