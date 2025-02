Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, Imparato: “La Panda a Pomigliano fino al 2030 e Melfi produrrà 150 mila auto all’anno”

Prosegue il “tour” di Jean-Philippe, responsabile per l’Europa di, negli stabilimenti italiani del gruppomobilistico. Dopo aver fatto tappa ad’Arco,ha visitato lo stabilimento di San Nicola di. La fabbrica lucana, ha spiegato, “è il futuro della DS N.8, la nuova ammiraglia diin Europa”.La vettura debutterà nelle concessionarie a giugno e sarà seguita dalla nuova Jeep Compass ibrida, che sarà “nelle concessionarie entro la fine dell’anno. Ci saranno poi due sorprese, una per il 2026 e una per il 2027”. La visita del manager francese di origini italiane è stata funzionale anche a verificare lo stato di sviluppo del nuovo motore ibrido di: ail gruppo vorrebbe avere in linea sia un modello elettrico sia uno ibrido, perché “in questo modo si triplicano i volumi produttivi.