Metropolitanmagazine.it - Stella McCartney lancia la campagna “Save What You Love”: un inno alla moda sostenibile e alla protezione degli uccelli

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La nuovaestiva dinon è solo una celebrazione della, ma un vero e proprio manifesto di consapevolezza ambientale. Il brand britannico, da sempre impegnato nella sostenibilità, ha deciso di puntare i riflettori su una questione spesso trascurata: il drastico declino della popolazione aviaria e il rischio di un futuro in cui gliesisteranno solo nella nostra immaginazione.al servizio della natura e(e un impegno concreto)Il concept dellanasce dall’ispirazione tratta dal libro The End of the End of the Earth di Jonathan Franzen, scrittore e appassionato di birdwatching, il cui messaggio è chiaro: salvare ciò che amiamo prima che sia troppo tardi. La stilista ha raccontato di essere stata introdotta a quest’opera da Greta Gerwig, e da lì è nata l’idea di portare il temaall’interno della collezione primavera 2025.