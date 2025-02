Corrieretoscano.it - Stefano Massini inaugura ‘Liberamente’: in scena scuola popolare scrittura

FIRENZE – “Un teatro nella realtà, di cui si fa primo e radicale interprete. Un teatro in ascolto della città. Un teatro di servizio pubblico per un’intera comunità”. L’attore e drammaturgola sua direzione artistica del Teatro della Toscana con ‘Liberamente – Unadi”, un ciclo di quattro incontri a ingresso libero nelle domeniche mattina di marzo tra il Teatro della Pergola e il Teatro di Rifredi a Firenze e il Teatro Era di Pontedera.Il tema scelto è ‘La paura’.“Non è un corso, non è unatradizionalmente intesa, ma un’occasione culturale aperta a tutti”. L’ingresso è libero, prenotazione online consigliata sul sito web del Teatro della Toscana. Gli incontri sono indipendenti e scissi gli uni dagli altri, non è richiesta frequenza obbligatoria.