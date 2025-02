Oasport.it - Stefan Rogentin svetta nella prima prova di discesa a Crans Montana, veloce Mattia Casse, Paris non forza

Si è chiusa ladelle due prove dilibera a(Svizzera), dove andrà in scena la gara di Coppa del Mondo sabato prossimo. In testa c’è il padrone di casache ha fatto registrare il crono di 2:00.27: l’elvetico ha confermato il suo ottimo stato di forma dopo il buon Mondiale che l’ha visto cogliere anche il bronzocombinata a coppie insieme a Marc Rochat. Finora i podi in Coppa del Mondo sono arrivati solo in superG, chissà che non possa arrivare anche latop 3 in.Seconda posizione per l’austriacoEichberger con il pettorale n.22 a un ritardo di 23 centesimi grazie soprattutto a un’ottima seconda parte di pista, appena davanti a un ottimoche è terzo a 0?36 di ritardo: il piemontese ora dovrà cercare di mettere a posto tutti i tasselli dopo i troppi errori commessi nelle ultime gare.