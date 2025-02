Amica.it - Stasera in tv va in onda l'ultima puntata di "Un passo dal cielo 8". La scomparsa di Manuela mette in agitazione: tutte le anticipazioni

Leggi su Amica.it

Nemmeno nel gran finale di stagione – e che stagione! – c’è pace per i nostri beniamini di montagna. Anche nell’di Undal8 ne succedono di tutti i colori. L’appuntamento con la sesta edella serie ambientata a San Vito di Cadore è, come sempre, alle 21.30 su Rai 1 e su RaiPlay. Dove è possibile vedere on demand anche gli episodi e le stagioni precedenti.Dopo la pausa forzata dovuta a Sanremo, torniamo sulle Dolomiti per salutare i fratelli Nappi, Nathan e tutti gli altri personaggi della serie che più dile altre finora trasmesse ha convinto il pubblico televisivo. Sintonizzato in massa in diretta sul primo canale: sempre più di 4 milioni ain tv va inl’di “Undal8”:le(foto ufficio stampa)Ci sarà una nuova stagione di “Undal”?Con numeri così sembra difficile che Rai 1 possa rinunciare a una serie come Undal