Oasport.it - Startlist gigante Sestriere 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Venerdì 21 si disputerà ilfemminile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-di sci alpino. Il massimo circuito internazionale itinerante torna in scena dopo tre settimane di pausa in cui ha fatto spazio ai Mondiali e riparte con un intenso weekend in Italia. Ad aprire le danze sulle nevi piemontesi sarà una gara tra le porte larghe: appuntamento alle ore 10.30 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13.30.Si tratta del recupero della gara cancellato a inizio dicembre a Mont Tremblant per mancanza di neve, domani si disputerà ilgià previsto nella località del Bel Paese. Federica Brignone punta al bersaglio grosso dopo essersi laureata Campionessa del Mondo in questa specialità. La fuoriclasse valdostana si presenta all’appuntamento da leader della classifica generale con 70 punti di vantaggio sulla svizzera Lara Gut-Behrami: il duello sarà intenso, l’azzurra proverà a distanziare la detentrice della Sfera di Cristallo.