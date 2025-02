Dayitalianews.com - Star di Onlyfans va a letto con 100 uomini in un giorno, ma resta incinta: “Qualcuno ha perso il preservativo”

Una certa Lily Phillips,di, salì agli onori della cronaca qualche mese fa quando portò a termine una vera e propria maratona sessuale, durante la quale andò acon 101diversi nella stessa giornata. Lei stessa ammise che fu un’esperienza molto provante e sfiancante: “Non so se lo consiglierei a qualcuna”, ma nonostante tutto aveva già messo nel mirino un altro record: fare sesso con 1.000in 24 ore. Un record che in realtà apparterrebbe ad un’altradi, Bonnie Blue, che avrebbe fatto sesso con 1.057in un, benché sono davvero poche lene a crederci. Tuttavia Lily, 24enne inglese, dovrà rimandare la sua “scalata” al record per un semplice motivo: è.L’annuncio di Lily: “Sono”La stessa Lily Phillips dai suoi canali social ha annunciato di essere, mostrando il suo pancione.