Sta per lamentarsi con la cameriera del ristorante ma nota quel tatuaggio e si ferma | cosa significa

Leggi su Caffeinamagazine.it

Kambiz, noto tiktoker, ha recentemente condiviso un’esperienza toccante che ha suscitato grande interesse tra i suoi follower. Durante una delle sue consuete uscite, ha ricevuto un pasto alche non era di suo gradimento, ma poco dopo hato che ad averglielo portato era unacon unparticolare: un punto e virgola. Il ragazzo volevama poi ha pensato bene alto di questo simbolo, apparentemente semplice.>> “Sono io, ecco il Dna”. Maddie McCann, l’annuncio choc sulla bimba scomparsa nel 2007Per chi non lo sapesse infatti, il punto e virgola è diventato un simbolo internazionale di speranza e perseveranza, soprattutto per coloro che hanno affrontato momenti difficili legati alla salute mentale. In ambito letterario, il punto e virgola rappresenta una pausa più forte della virgola ma meno definitiva del punto, indicando che l’autore ha scelto di continuare la frase invece di terminarla.