Sport.quotidiano.net - Squadra sconfitta e contestata. Tira aria pesante in casa Vigevano. Pansa annulla i 4 giorni di riposo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Tutti al lavoro, senza un giorno di sosta. Lainterna di domenica contro Cento, sfida che la Elachemera chiamata a vincere per continuare la corsa verso la salvezza evitando il playout, ha lasciato il segno. Pur senza Taflaj, convocato dalla Nazionale albanese e gli infortunati Raspino e Strautmanis (visite di controllo a fine settimana), coach Lorenzocambiato i piani. "Era previsto che laavesse quattrodi– spiega – visto lo spostamento delle partite di domenica e mercoledì, invece da martedì siamo tornati in palestra. Lavoreremo anche nel fine settimana, con l’eccezione di mezza giornata disabato. Il tutto a porte chiuse. Una situazione che non ho mai vissuto nella mia carriera – continua il coach ducale –, ma necess. Lasi deve focalizzare solo sul prossimo obiettivo: battere Piacenza nella trasferta del 26 febbraio".