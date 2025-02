Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 20 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

20ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il UAE Tour e Volta ao Algarve, il basket con le qualificazioni agli Europei, gliinvernali con i Mondiali di biathlon, il calcio con l’Europa League, e tanto altro ancora.Guarda i Mondiali di biathlon su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mesePer i Mondiali 2025 di biathlon andrà in scena a Lenzerheide (Svizzera) la staffetta single mixed: lo start della gara avverrà alle ore 16.05 e tra le 27 coppie alla partenza ci sarà anche quella azzurra, composta da Dorothea Wierer e Tommaso Gial.Saranno due i tennisti italiani protagonisti quest’: nel torneo ATP di Doha scenderà in campo nel tabellone di singolare Matteo Berrettini, alla ricerca delle semifinali, mentre Luciano Darderi, impegnato nell’ATP di Rio de Janeiro, cercherà il pass per i quarti di finale.