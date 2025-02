Sport in tv giovedì 20 febbraio | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi su Sportface.it

La giornata di oggi,20, sarà ricca diivi. Gare di ritorno dei playoff di Europa e Conference League. C'è la Roma di Claudio Ranieri, che davanti ai 70 mila dello Stadio Olimpico ripartirà dall'1-1 dell'andata contro in Porto. In palio gli ottavi di finale. Calcio d'inizio alle ore 18.45. Prosegue il tennis con gli Atp 500 di Rio de Janeiro (terra rossa) e Doha (cemento outdoor). Un match di Superlega di volley con Civitanova in trasferta a Padova (ore 20.30). Quinta giornata delle qualificazioni agli Europei di basket. Italia, già qualificata, in campo a Istanbul contro la Turchia (ore 18.30).