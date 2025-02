Superguidatv.it - Splendida Cornice con Geppi Cucciari, ospiti e anticipazioni della puntata di giovedì 20 febbraio 2025

Dopo la pausa per il Festival di Sanremotorna ““, il people show condotto datorna in prima serata con una nuova imperdibilesu Rai3. Ecco tutte lee gliprotagonisti dell’appuntamento di stasera,20di stasera20Stasera,20, dalle ore 21.20 va in onda una nuova imperdibiledi ““. Il programma di Rai Cultura condotto dache mescola satira, cultura, attualità e intrattenimento torna con nuova. La padrona di casa, reduce dalla co-conduzione di una delle serate di Sanremo, è pronto a regalare ai telespettatori una serata in equilibrio tra intelligenza e leggerezza. Tra glidi stasera: Carlo Conti, reduce dal grandissimo successo di Sanremo