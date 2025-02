Spider-Man 4 | il film potrebbe offrire una nuova versione dell’Uomo Ragno

Leggi su Cinefilos.it

-Man 4: iluna “Negli ultimi mesi si sono rincorse varie voci (alcune piuttosto azzardate) relative ai piani dei Marvel Studios e della Sony Pictures per-Man 4, ma la maggior parte degli addetti ai lavori sembra concordare sul fatto che il motivo principale per cui il progetto ha tardato a prendere forma sia dovuto a divergenze creative sul modo migliore di procedere con la storia. In un certo senso, il colpo di scena di Doctor Strange nel terzo atto di-Man: No Way Home ha messo gli sceneggiatori in un angolo creativo, ma ha anche offerto l’opportunità di ricominciare da capo e di portare il franchise in una direzione.Sembra che questo sia esattamente ciò che Marvel/Sony hanno intenzione di fare. Secondo lo scooper Daniel Richtman,-Man 4 sarà infatti una “” dell’iconico Uomo, con il regista Destin Daniel Cretton che porterà il personaggio in una direzione completamente diversa con un nuovo cast di supporto.