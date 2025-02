Dayitalianews.com - Spiata e filmata mentre si fa la doccia dopo la piscina. La denuncia di una ragazza pontina. Ora è caccia al guardone

Leggi su Dayitalianews.com

Un’esperienza traumatica quella vissuta da una giovanea Latina.aver preso parte a un corso di nuoto presso un centro sportivo cittadino, la, rimasta da sola negli spogliatoi femminili, è stata vittima di un vile episodio di violazione della privacy.si stava facendo la, ha notato uno smartphone spuntare da una grata, intento a riprenderla di nascosto.Colta dal panico, la giovane ha cercato subito aiuto, urlando per attirare l’attenzione, ma in quel momento nessuno si trovava nei paraggi per soccorrerla. Una volta rientrata a casa, ancora scossa, ha confidato l’accaduto ai propri familiari, che l’hanno spinta a rivolgersi alle forze dell’ordine.Il giorno successivo, lasi è recata presso la Questura di Latina per formalizzare la