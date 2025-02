Ilrestodelcarlino.it - Speyer, no alla ghettizzazione: "Si continui a vivere la zona e investire"

"Ladella stazione sta vivendo un momento di crisi ma ha delle potenzialità e bisogna continuare a, oltre che aquegli spazi per evitare che si creino ghetti". Parola di Romina Maresi, presidente della cooperativa sociale San Vitale che proprio nell’Isola San Giovanni, su cui si affaccia la stazione ferroviaria con il cuore verde dei giardini, ha investito molto. In piazza Farini, infatti, troneggia la struttura di Ve.Ra., la velostazione di Ravenna, uno spazio dedicatomobilità sostenibile con i servizi di vendita, riparazione e noleggio bici, oltre che di cargo bike e deposito bagagli con inserimento lavorativo di persone con disabilità. Stesso obiettivo per il progetto più importante della coop San Vitale, ovvero l’Albergo del cuore, aperto lo scorso 14 dicembre in via Rocca Brancaleone, con camere di hotel ma anche bar e bistrot aperti a tutti.