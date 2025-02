Internews24.com - Spettatori Inter, ecco la posizione in classifica: la distanza sulle presenze medie col Milan…

di Redazionelaindei nerazzurri per presenza media di tifosi nei match in casa, lacon il Milan., i nerazzurri – oltre nelladi Serie A – si trovano al secondo posto anche per il numero di tifosi medi per incontro casalingo. Eppure, Simone Inzaghi potrebbe ben presto puntare a superare il Milan (attualmente capolista in questa particolare graduatoria). Così, in un breve passaggio del più lungo ragionamento, ha ha parlato Il Corriere dello Sport oggi:– «Il pubblico rossonero è davanti con 933.095(media di 71.777 a gara), mentre l’(che ha una partita casalinga in meno, media di 70.208 tifosi alla volta) ne ha totalizzati 842.494. Secondo i dati diffusi da Calcio e Finanza, sono più staccate Roma, Napoli e Lazio.