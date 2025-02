Formiche.net - Spese per la Difesa, la Danimarca punta a superare il 3% del Pil

Leggi su Formiche.net

Laha deciso di rafforzare in modo significativo il proprio comparto difensivo. La prima ministra danese, Mette Frederiksen, ha annunciato che Copenaghen porterà la spesa militare al 3,2% del Pil nei prossimi due anni, rispetto al 2,37% del 2024. Un incremento che segna una svolta rispetto al dato dell’1,37% registrato nel 2022 e che avrà un valore di circa 16 miliardi di euro. Mentre l’Europa subisce una doccia fredda sulla, con gli Stati Uniti sempre più inclini a focalizzarsi sull’Indo-Pacifico, l’esempio danese segue quello di altri Paesi che, anche prima delle richieste Usa, hanno messo in campo poderosi piani di riarmo.Cosa spinge Copenhagen ad aumentare la spesa?Frederiksen non ha lasciato spazio a interpretazioni: il “massiccio riarmo” è una necessità per la, che si trova a dover far fronte a due preoccupazioni principali: la mutata postura strategica degli Stati Uniti e la mai sopita minaccia russa.