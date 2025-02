Thesocialpost.it - Spazio, il buco nero al centro della Via Lattea brilla senza sosta

Ilsupermassiccio alViacontinua a sorprendere gli scienziati. Gli astrofisiciNorthwestern University hanno osservato un’attività luminosa intensa e costante. Il telescopio spaziale James Webb ha permesso di registrare il fenomeno con dettagli mai visti prima.Leggi anche: Raddoppiate le possibilità che l’asteroide colpisca la Terramenti continui e imprevedibiliIl disco di gas e polvere che ruota attorno alSagittarius A* emette bagliori ementiinterruzioni. Alcuni durano pochi secondi, altri si trasformano in vere e proprie esplosioni di luce. I dati raccolti mostrano un’attività continua,periodi di calma.Le parole degli espertiIl professore Farhad Yusef-Zadeh, che ha guidato lo studio, ha spiegato:“Imenti si verificano in tutti i buchi neri supermassicci, ma il nostro sembra sempre in attività.