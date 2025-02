Tpi.it - Spagna: l’ex presidente della Federcalcio Rubiales è stato multato per il bacio forzato alla calciatrice Hermoso

Leggi su Tpi.it

spagnola (Rfef), Luis, ha ricevuto solo una multa per ilJennidurante la premiazione dei Mondiali di Calcio in Australia dell’agosto 2023, risultando invece assolto dall’accusa di intimidazione per cui la Procura aveva chiesto una condanna complessiva a due anni e sei mesi di reclusione.Il giudice José Manuel Clemente Fernández-Prieto del tribunale dell’Audiencia Nacional ha comminato al 47enne una multa da 10.800 euro (equivalenti a 20 euro al giorno per 18 mesi) per il reato di aggressione sessuale di lieve entità, assolvendolo però, insieme ad altri tre ex dirigentispagnola, dall’accusa di coercizione per le presunte intimidazioni nei confronti dell’attaccantenazionale femminile.