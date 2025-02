Lanazione.it - Spaccio a Perugia, arrestato capo di un'organizzazione criminale

Leggi su Lanazione.it

, 20 febbraio 2025 - L'accusa è di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti: un albanese di 44 anni è statoa Tirana, dalla locale polizia, su disposizione della Procura Generale di. L’uomo, considerato ildi un’composta da altri undici connazionali e latitante da più di undici anni, è stato rintracciato grazie a una complessa attività investigativa condotta dall’ufficio SDI della Procura perugina in collaborazione con l’Interpol di Roma. L’, attiva tra il 2008 e il 2010, aveva stabilito contatti con complici residenti in Belgio, Gran Bretagna e Albania, riuscendo a far pervenire in Italia oltre 30 kg di cocaina. La droga, acquistata all’estero, veniva poi spacciata nelle città di, Roma, Melara, Alba Adriatica, Parma, Ancona, Brescia, Teramo, Erbusco e Chieti.