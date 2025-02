Udinetoday.it - Spacciava alla fermata dell'autobus, arrestato un pusher

uno spacciatore in zona stazione ferroviaria a Udine. Il giovane, di nazionalità pakistana, età circa 20 anni, aveva con sé 200 grammi di hashish, nascosti in un cartone di latte in Tetra Pak. A fermarlo, lo scorso venerdì 14 febbraio, gli agentia Squadra mobilea questura.