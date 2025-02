Lanazione.it - Spaccia mentre è agli arresti domiciliari, 32enne arrestato dai carabinieri

Beverino (La Spezia), 20 febbraio 2025 – Idel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia della Spezia, ieri mattina, hanno– nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti – untunisino domiciliato a Beverino. I militari, che si erano presentati nell’abitazione dell’uomo (sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per una condanna per violazione della normativa stupefacenti) dovendo eseguire una misura di aggravamento con conseguente accompagnamento in carcere – ordinanza emessa a seguito di numerose violazioni alle norme comportamentali segnalate dai– , nel corso del controllo e della relativa perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato ben 47 grammi di hashish suddivisi in ovuli e dosi oltre ad un bilancino di precisione.