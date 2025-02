Ilrestodelcarlino.it - Spaccata da Mister Pollo. Uno dei due arrestati ha diversi precedenti per droga e furti

Uno dei dueper il colpo al ‘’ in via Martiri di Cervarolo è una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine: si chiama Moncef Abidi, ha 47 anni ed è un tunisino con, senza fissa dimora così come il marocchino 26enne Nabil Zahiri. Entrambi, difesi dall’avvocato Federico Bertani, sono comparsi ieri davanti al giudice Michela Caputo per la direttissima, accusati di furto in concorso aggravato dalla violenza esercitata sulle cose. Dopo aver usato un tombino per infrangere la porta di ingresso, sono entrati nell’attività di Luigi Di Puorto, aperta da 16 anni e visitata dai malviventi anche nel giugno scorso. Secondo la ricostruzione investigativa, Zairi ha sradicato il registratore di cassa con i soldi (15 euro), mentre Abidi ha preso quattro bottiglie di vino, riponendole dentro uno zaino.