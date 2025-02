Spettacolo.periodicodaily.com - SOUR GIRL, Online il Videoclip di “In The Garden”

Il 19 febbraio il duo della musica elettronica ha rilasciato il videoclip del loro nuovo singolo, "In The Garden", estratto dal primo LP, "Neon on the dancefloor". Diretto da Eugenio De Rosa e montato da Alessandro Valenti, il video è disponibile per la visione. La Storia Dietro il videoclip: Nel contesto di una casa illuminata, il videoclip dipinge un quadro di connessione profonda tra due cuori.