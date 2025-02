Iltempo.it - Sottocorona avverte: "Nuove piogge". Weekend bagnato, ecco dove

Nuvole grigie sull'Italia. Paolocome di consueto presenta su La7 le sue previsioni del tempo di giovedì 20 febbraio e spiega che le nubi che attraversano l'Italia sono di "scarsa consistenza". Insomma, possono dare deboli precipitazioni ma niente di più mentre al Nord sono attese schiarite. "Queste nuvole non si intensificano e sono ancora presenti sulle zone del centro, e lesono o molto deboli e localmente moderate", spiega, "ma non è mai una situazione di maltempo nel senso diconsistenti". Le precipitazioni più abbondanti sono previste ancora su medio Tirreno e Sicilia giornata. Venerdì 21 febbraio avremo l'attenuazione di questi fenomeni che spariscono dalle regioni del medio Tirreno e forse dalla Sicilia ma i cieli restano per lo più velati.