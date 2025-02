Quotidiano.net - Sostegno per il pagamento dell'asilo nido Cosa cambia e quali sono gli importi previsti

Il bonussi rivolge alle famiglie con figli di età inferiore a tre anni e che frequentano l’pubblico o privato, purché sia autorizzato. Nello specifico, i figli devono avere un’età inferiore a tre anni o devono compiere tre anni nell’anno solare. Il bonus è inoltre accessibile anche per i genitori di un minore nato, adottato o in affido temporaneo e per i bambini con gravi patologie croniche che necessitano di supporto domiciliare. Riguardo alla data dalla quale è possibile presentare la propria richiesta per ottenere il bonus, va detto che, attualmente, non è stata ancora stabilita una tempistica certa, visto che prima occorre aspettare che venga aggiornata la procedura per il 2025. Tuttavia, sottolinea l’INPS, l’anno scorso la finestra per la presentazionee domande si aprì intorno alla prima decina di marzo, pertanto presumibilmente avverrà lo stesso anche quest’anno.