Quotidiano.net - Sostegno a famiglie, donne e ai più fragili Tutte le opportunità disponibili per il 2025

Leggi su Quotidiano.net

Anche nelil Governo ha previsto una serie di bonus e agevolazioni economiche per sostenere, studenti, lavoratori e pensionati. Tra questi c’è l’Assegno di Inclusione (ADI): un sussidio economico che spetta ai nuclei familiari con almeno un minore, una persona disabile con più di 60 anni, oppure in condizioni di svantaggio. Con le novità introdotte dalla Legge di Bilanciosi è allargata la platea di possibili beneficiari che possono ricevere fino a 6.500 euro annui (erano 6.000 nel 2024), quindi circa 550 euro al mese, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. È invece tempo di aggiornare l’Isee per non vedersi tagliare drasticamente l’Assegno Unico. Per quanti percepiscono mensilmente questo contributo, ilsi è aperto con una buona notizia: l’Inps ha aggiornato le tabelle che contengono gli adeguamenti degli importi al costo della vita.