Lanazione.it - Sos strade e viabilità, gli interventi fatti e quelli ancora da fare

Un guazzabuglio di, frane, ponti, asfaltature mancate e semafori non funzionanti, tutto questo mentre i cittadini del Comune di Abetone Cutigliano si interrogano. A cercare di mettere in ordine le diverse storie che compongono il complesso quadro è Gabriele Bacci, che questo Comune lo amministra, assieme alla sua Giunta: "La frana sulla 37 viene da un terreno comunale, l’abbiamo sanata utilizzando risorse precedentemente accantonate – afferma il primo cittadino –: sono però uscite che in futuro mancheranno ad altri progetti. L’alternativa era una drammatica chiusura della strada per mesi. Su questa difficile situazione abbiamo però aperto un canale di dialogo con la Regione, da utilizzare per mettere in sicurezza tutto il paese. Per quanto riguarda il manto stradale della Sp37, casotti Cutigliano – snocciola – abbiamo aperto con la Provincia un colloquio sobrio e collaborativo, che auspichiamo possa portare a rapporti proficui.