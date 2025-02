Laprimapagina.it - Sorteggio Champions League: Inter unica italiana agli ottavi, Real Madrid e Psg tra le qualificate

Venerdì alle 12, l’urna di Nyon definirà gli accoppiamenti per glidi finale di. Le squadresono ormai tutte note, con, PSV e Paris Saint-Germain che si aggiungono alle tredici già certe del passaggio del turno.Per l’Italia, la situazione non è delle più rosee: delle cinque squadre inizialmente in gara, soltanto l’è riuscita a qualificarsi. I nerazzurri, già certi del posto, dovranno affrontare una squadra olandese: ildeterminerà se sarà il PSV o il Feyenoord. La squadra non sorteggiata contro l’affronterà invece l’Arsenal.Grandi sfide in vista: possibili incroci pericolosiL’attesa è alta per gli abbinamenti, che potrebbero già riservare sfide stellari. Il, reduce dall’eliminazione del Manchester City con un complessivo 6-2 tra andata e ritorno, potrebbe trovarsi di fronte l’Atleticoin un infuocato derby spagnolo.