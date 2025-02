Tvplay.it - Sorpresa assoluta, Allegri ha scelto: ritorno in panchina in Serie A

pronto al grandeinA: sembra proprio che la scelta sia già stata effettuata e si attende solo la definitiva fumata bianca a breveL’ex tecnico della Juventus si è preso un anno sabbatico per aggiornarsi e per girare anche un po’ l’Europa. Il suo nome è stato accostato ultimamente a diversi club in Italia, tra cui la Roma di Ranieri e dei Friedkin. Sembra però che la destinazione a giugno sia un’altra.haininA (TvPlay – ANSA) Massimilianoè l’oggetto del desiderio di molte squadre e da diverso tempo. L’addio alla Juventus è stato piuttosto burrascoso, come ricordano tutti i tifosi bianconeri, con tanto di litigio con Giuntoli in mondovisione, dopo la finale di Coppa Italia. Da quel momento di acqua sotto i ponti ne è passata davvero molta, con un anno quasi intero di studio e vita privata.