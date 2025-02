Liberoquotidiano.it - "Sono sconcertata. Cosa c'è dietro alla sentenza?": Delmastro condannato, Meloni a valanga contro le toghe rosse

la magistratura,le, torna a picchiare durissimo Giorgia. "per ladi condanna del sottosegretario Andrea, per il quale il pubblico ministero aveva inizialmente richiesto l'archiviazione e successivamente l'assoluzione. Mi chiedo se il giudizio sia realmente basato sul merito della questione. Il sottosegretariorimane al suo posto", ha scandito il premier. Parole durissime con cui il presidente del Consiglio ha commentato la decisione del tribunale di Roma, la condanna del sottosegretarioGiustizia Andreaa otto mesi di reclusione per rivelazione di segreto d'ufficio nel caso legato all'anarchico Alfredo Cospito. La, arrivata nel pomeriggio, è stata un fulmine a ciel sereno: poche ore prima, infatti, la procura aveva chiesto l'assoluzione per