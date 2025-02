Ilrestodelcarlino.it - Sono 41 i tagli "illeciti" di alberi. Controlli e multe per ottomila euro

In Provincia di Ancona dopo la scorsa stagione silvana, durante la quale si posare le piante, i Carabinieri Forestali di Ancona hanno effettuato 150con 41contestati per un importo pari a 8mila. Intanto i Carabinieri Forestali, avvieranno nuoviinerenti iboschivi finalizzati alla conservazione dei boschi e delle foreste essenziali per la lotta ai cambiamenti climatici e dissesti idrogeologici. Dopo la scorsa stagione, iavevano riguardato il correttoo dei boschi da parte di cittadini ed imprese che operano nel settore del legno e dei suoi derivati per i quali la normativa prevede modalità di utilizzazione del bosco rispettose dell’ecosistema evitando di produrre danni al soprassuolo forestale. Tra le violazioni maggiormente riscontrateemersiabusivi, eseguiti cioè senza autorizzazione dei competenti enti, o l’insufficiente rilascio di matricine, cioè di piante in grado di garantire la produzione di seme e quindi la nascita di nuove piante in grado di rinnovare il bosco.