Smartphone, arriva il "diritto alla riparazione": cosa cambia per clienti e produttori. Svolta totale

Spesso l’Europa ci fa arrabbiare, è vero, altre volte, invece, impone nuove regole cheno veramente in nostro soccorso. Se da una parte si discute per la decisione di toglierci caminetti e stufe a partire dal 2027, dall’altra si esulta per le nuove norme europee sul cosiddetto “” dei consumatori. Inconsistono? È presto detto: sarà capitato anche a voi di pronunciare la fatidica frase “ormai fai prima a comprarla nuova unache a ripararla“. E sarà capitato anche a voi di sentirvelo dire da tecnici chiamati a casa magari per aggiustarvi la lavatrice, la lavastoviglie o la tv. Per non parlare degli! Ebbene, se era evidente che dietro ci fosse una strategia da parte delle aziende produttrici, per far sì che i cittadini comprassero sempre più nuovi prodotti, ora Bruxelles impone che i cittadini hanno ildi riparare più facilmente i prodotti che acquistano, soprattutto i dispositivi digitali.