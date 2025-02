Ilveggente.it - Sinner si è messo nei guai: quel video è pericolosissimo

Jannik, i problemi non fanno altro che aumentare. Ci mancava solo questa: si è cacciato in un bruttoo.Qualcuno ha comprensibilmente tirato un sospiro di sollievo. Per qualcun altro, invece, tre mesi di squalifica sono decisamente troppi per un tennista che non aveva alcuna intenzione di doparsi assumendo del Clostebol. Le reazioni alla notizia dell’accordo con la Wada, insomma, sono state variegate e diversificate, com’è giusto che fosse.si ènei(AnsaFoto) – Ilveggente.itAlcune di esse, però, sono state inaspettate. Come l’ “agguato” che la stampa tedesca ha teso al campione azzurro Jannikpubblicando un articolo che, per un attimo, ha fatto tremare tutti noi. Una premessa, prima di raccontarvi cosa sia accaduto, è doverosa: durante il periodo della squalifica, il numero 1 del mondo non potrà né allenarsi nei campi affiliati a una Federazione nazionale o internazionel, né fare pratica con dei tennisti che risultino attualmente iscritti al circuito maggiore.