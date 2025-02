Liberoquotidiano.it - Sinner, il clamoroso striscione sulla "Casa della montagna": cosa appare all'improvviso | Guarda

Un messaggio chiaro per ribadire il proprio amore per il tennista dipropria. Sesto adora Jannike lo ha dimostrato anche dopo il patteggiamento che il 23enne ha accettato con la Wada, così da non essere obbligato a presentarsi ad aprile di fronte ai giudici del Tas di Losanna. “Siamo sempre fieri di te”, è loinalberato a Sesto,, in collaborazione con la Scuola di Alpinismo Tre Cime. Cinque parole per ribadire il sostegno di un popolo al tennista italiano che si sta prendendo il mondo. Il motivo di tale gesto è stato spiegato da Waltraud Watschinger, presidente dell'Associazione turistica promotrice dell'iniziativa: "Tutti gli abitanti di Sesto sono orgogliosi dei successi sportivi,disciplina e del carattere di Jannik, indipendentemente dagli eventi attuali — ha detto — Jannik ci ha sempre emozionato con le sue imprese.