Siniša Mihajlovi? il ricordo delle figlie Virginia e Viktorija nel giorno del compleanno

? questo 20 febbraio avrebbe compiuto 56 anni. Unche prima era di festa oggi, però, è amaro come pochi altri, specialmente per la famiglia che gli è stata accanto fino alla fine. La moglie Arianna, lee il figlio Miroslav, ma anche il fratello Dražen. Al dolore si mescolano i ricordi felici di un uomo che è stato un grande allenatore ma anche un gran marito e padre, riuscito a farsi amare e a lasciare un segno positivo nel cuore di appassionati di calcio e non.? ricordano papàUn breve ma emozionante video in bianco e nero in cui un dolcissimococcola la nipotina Violante. Così? ha deciso di ricordare il padre neldel suo 56esimo: “E io che ancora mi sveglio ogni mattina nella speranza che sia solo l’incubo più brutto di sempre.