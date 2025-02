Oasport.it - Simone Vagnozzi e Darren Cahill potranno seguire Sinner nel periodo di sospensione

Cosa farà ora Jannik? Se lo stanno chiedendo un po’ tutti, dopo l’accordo con la WADA e ladi tre mesi dal circuito. “Secondo i termini dell’accordo, il sig.sconterà il suodi ineleggibilità dal 9 febbraio 2025 fino alle 23:59 del 4 maggio 2025 (inclusi quattro giorni già scontati dall’atleta durante laprovvisoria). In base all’Articolo 10.14.2 del Codice, il sig.potrà riprendere ufficialmente l’attività di allenamento dal 13 aprile 2025?, quanto comunicato dall’Agenzia mondiale dell’antidoping.Scritta la parola fine su questa vicenda molto pesante da gestire per l’azzurro, che ha optato per questa soluzione coi propri legali per non sprecare ulteriori energie sul caso. E ora si dovrà programmare il tutto in vista del ritorno in campo, previsto per gli Internazionali d’Italia sulla terra rossa (7 maggio).