Bubinoblog - SIGNORINI: “SANREMO SEMBRAVA IL CASTING DI BAYWATCH. COSA SI INVENTERANNO NEL 2026?”

Alfonsopunge dalla pagine di Chi il Festival difirmato Carlo Conti. Il conduttore del Grande Fratello analizza la kermesse canora, le canzoni e la classifica.“Quest’anno più cheildi. Il solito vecchio trucco della distrazione di massa: se la canzone non colpisce, almeno lo fanno gli addominali. Una volta c’era Belen con la sua farfallina, oggi abbiamo i bicipiti e la collana di Tony Effe. Il successivo step è: per il prossimo Festival dichesi?”, cosìsu Chi.Poi parla di Marcella Bella. “Ci hanno insegnato che il primo è il migliore, il più bravo, il più veloce, quello che si prende la coppa e i riflettori. Ma nessuno ci ha mai detto che arrivare ultimi, in fondo, ha il suo perché. (.) Eppure, a pensarci bene, l’ultimo posto è un titolo di cui andare fieri.