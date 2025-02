Biccy.it - Signorini punge Rkomi e Tony? “Addominali usati per distrarre da canzoni che non colpiscono”

Alfonsonel nuovo numero di Chi ha commentato in manierante il Festival di Sanremo di Carlo Conti. “Quest’anno più che Sanremo sembrava il casting di Baywatch” – ha scritto il giornalista – “Il solito vecchio trucco della distrazione di massa: se la canzone non colpisce, almeno lo fanno gli. Una volta c’era Belen con la sua farfallina, oggi abbiamo i bicipiti e la collana diEffe. Il successivo step è: per il prossimo Festival di Sanremo che cosa si inventeranno?”.Il conduttore del Grande Fratello ovviamente non ha fatto nomi, ma gli unici due che hanno mostrato glisul palco dell’Ariston sono statiEffe. Ergo..Il commento su Marcella Bellaa parte,ha commentato anche l’ultimo posto in classifica di Marcella Bella.